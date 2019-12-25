الأربعاء, 25 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"عمان للعلوم الصحية" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة بمحافظة مسقط

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

"عمان للعلوم الصحية" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة بمحافظة مسقط

 

 مسقط – الرؤية

 تحتفل وزارة الصحة مساء الخميس، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة كلية عمان للعلوم الصحية بمحافظة مسقط، وفوج جديد من طلبة المعهد العالي للتخصصات الصحية وذلك للعام الأكاديمي 2018/2019 من مُختلف التخصصات .

 يرعى الحفل المقام بمسرح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ـــ أمين عام مجلس التعليم، ويتضمن عـددا من الكلمات، منها كلمة للدكتور عـميد كلية عمان للعلوم الصحية وكلمة للدكتورة عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية وكلمة أخرى للخريجين، وأداء قسم المهنة، وعرض مرئي عن الكلية، كما سيتم خلال الحفل توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على أوائل الدفعات والطلبة المثاليين من الخريجين وغـيرها من الفقرات الأخرى .

ويصل إجمالي خريجي الدفعة الثانية من طلبة كلية عمان للعلوم الصحية بمحافظة مسقط إلى عدد311 خريجا وخريجة من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم في برامج: "التمريض، الصيدلة، إدارة المعلومات الصحية، المختبرات الطبية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، صحة الفم".

وبلغ خريجو المعهد العالي للتخصصات الصحية 117 خريجا وخريجة من حملة شهادة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا وذلك في تخصصات تمريض: "الطوارئ إدارة المعلومات الصحية، مكافحة العدوى، الصحة النفسية، العناية الحرجة للكبار، صحة المجتمع، القبالة".

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 ديسمبر 2019

وزارة الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لكلية عمان للعلوم الصحية بظفار

المزيد

02 يونيو 2015

"تنمية نفط عمان" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المبتعثين على نفقة الشركة

المزيد

01 ديسمبر 2019

"عمان للعلوم الصحية" تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من البكالوريوس.. اليوم

المزيد

27 مايو 2015

الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الطلبة العمانيين بأستراليا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تكريم الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين

المحليات - أخبار

مكتب "الرؤية" بعبري يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق الجريدة

المحليات - أخبار

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الاقتصاد - محلي

علي الحجار لـ"الرؤية": جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب شهادة عظيمة أتشرّف بها طيلة عمري

قضايا محلية - حوارات

اختتام المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجاً"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة