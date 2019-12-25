"عمان للعلوم الصحية" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الطلبة بمحافظة مسقط

مسقط – الرؤية

تحتفل وزارة الصحة مساء الخميس، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة كلية عمان للعلوم الصحية بمحافظة مسقط، وفوج جديد من طلبة المعهد العالي للتخصصات الصحية وذلك للعام الأكاديمي 2018/2019 من مُختلف التخصصات .

يرعى الحفل المقام بمسرح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ـــ أمين عام مجلس التعليم، ويتضمن عـددا من الكلمات، منها كلمة للدكتور عـميد كلية عمان للعلوم الصحية وكلمة للدكتورة عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية وكلمة أخرى للخريجين، وأداء قسم المهنة، وعرض مرئي عن الكلية، كما سيتم خلال الحفل توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على أوائل الدفعات والطلبة المثاليين من الخريجين وغـيرها من الفقرات الأخرى .

ويصل إجمالي خريجي الدفعة الثانية من طلبة كلية عمان للعلوم الصحية بمحافظة مسقط إلى عدد311 خريجا وخريجة من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم في برامج: "التمريض، الصيدلة، إدارة المعلومات الصحية، المختبرات الطبية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي، صحة الفم".

وبلغ خريجو المعهد العالي للتخصصات الصحية 117 خريجا وخريجة من حملة شهادة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا وذلك في تخصصات تمريض: "الطوارئ إدارة المعلومات الصحية، مكافحة العدوى، الصحة النفسية، العناية الحرجة للكبار، صحة المجتمع، القبالة".