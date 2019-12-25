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التعريف بفعاليات أسبوع الصناعة في صحار

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

التعريف بفعاليات أسبوع الصناعة في صحار

صحار – الرؤية

عقدت اللجنة التنظيمية للتحضير لفعالية أسبوع الصناعة العمانية 2020 لقاءً مع ممثلي المنشآت الصناعية في مدينة صحار الصناعية، أمس، للتعريف ببرنامج فعاليات أسبوع الصناعة العمانية الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2020م. كما تعقد اللجنة لقاء تعريفيا بمدينة نزوى الصناعية في 30 ديسمبر إلى جانب لقاء آخر بمدينة صور الصناعية في الأول من يناير 2020م.

وناقش اللقاء الفعاليات التي سيجري تنظيمها على مدى أسبوع احتفالا بيوم الصناعة العمانية، تخليدا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى  منطقة الرسيل الصناعية عام ١٩٩١م.

وتشمل فعاليات الأسبوع لقاء معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بالصناعيين بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين من قطاع الصناعات التحويلية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية، إلى جانب معرض للمنتجات الصناعية العمانية بمشاركة أكثر من 120 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، ويمكن للمنشآت الصناعية تسجيل المشاركة في المعرض إلكترونيا واختيار مساحة الركن الخاص بها والموقع المناسب عبر الموقع الإلكتروني لأسبوع الصناعة، ويحتوي الموقع على معلومات وتفصيلية عن أسبوع الصناعة العمانية 2020 وأهدافه ورؤيته وتفاصيل الفعاليات المصاحبة.

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