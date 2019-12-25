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زيارة ميدانية لـ"صناع عُمان" و"مندوب"

الشنفري يطلع على مشاريع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

الشنفري يطلع على مشاريع الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

 

مسقط - الرؤية

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتخصيص والشراكة الدكتور ظافر بن عوض بن بدر الشنفري، مركز "صناع عُمان"، وهو من المشاريع المنبثقة عن برنامج توازن عُمان، وينفذ بالشراكة مع مجمع الابتكار مسقط التابع لمجلس البحث العلمي وشركة بيل (BELL) الأمريكية.

ويعد مركز صناع عُمان من المراكز المتكاملة المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة بهدف دعم منظومة الابتكار والصناعة في السلطنة، ونقل المعرفة وتعزيز مجال دراسات الأبحاث والتطوير، وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية لتحويل الأفكار والبحوث العلمية والابتكارات الصناعية إلى منتجات تجريبية ونماذج أولية قابلة للاستخدام على أرض الواقع وتدشين مؤسسات قادرة على دخول سوق العمل بكفاءة. واطلع  الرئيس التنفيذي على الأجهزة والتقنيات المتاحة في المركز الذي من المخطط افتتاحه رسميا في الربع الأول من 2020.

 كما زار الرئيس التنفيذي للهيئة شركة مندوب وهي أحد المشاريع الاستثمارية للصندوق العماني للتكنولوجيا وتساهم فيه الهيئة بنسبة 22%، بهدف دعم الشركات والمؤسسات الناشئة.

وقال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري: نفخر برواد الأعمال المبدعين الذين تم دعمهم من قبل الصندوق العماني للتكنولوجيا، ومن سيلتحقون بمركز صناع عُمان لتطبيق أفكارهم وإبداعاتهم على أرض الواقع ومساعدتهم على تأسيس شركات خاصة والتوسع محليا ودوليا. وما يميز الصندوق العماني للتكنولوجيا عن غيره من الصناديق الاستثمارية توفيره لرأس المال للشباب العماني لبدء مشاريعهم في مجالات الاقتصاد المعرفي مثل تقنية  المعلومات والتقنية الحيوية والبرمجيات، والوقوف إلى جانبهم لتحمل أي مخاطر محتملة قد يتعرض لها المشروع. وقد استطاع الصندوق أن يرفع سقف المشاريع الابتكارية خلال المرحلة الماضية من ٢٢% في عام ٢٠١٨ إلى ٤٦% لعام 2019.

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