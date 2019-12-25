"السياحة" تحتضن لقاء تعريفيا للمساهمين في "شركاء التواصل"

مسقط - الرؤية

استضاف ديوان عام وزارة السياحة أمس لقاء للتعريف بمبادرة "شركاء التواصل السياحي" التي تشرف عليها وزارة السياحة واللجنة الوطنية للشباب.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور رواد التواصل الاجتماعي في السلطنة وإتاحة الفرصة لهم كشركاء في التعريف والترويج وتسليط الضوء على المقوّمات والمواقع والأنشطة والفعاليات والمنشآت والمبادرات والمشروعات والقطاعات المتخصصة والمرتبطة بالقطاع السياحي العماني، ويأتي تنظيم المبادرة من منطلق رغبة الشباب العماني في الاقتراب، والتعرف على مكونات ومقوّمات القطاع والمشاركة والمساهمة في التعريف والترويج وتسليط الضوء والتطوير.

والتقى المختصون بوزارة السياحة واللجنة الوطنية للشباب مع حوالي 200 ناشط من رواد التواصل الاجتماعي من أصل 389 سجلوا عبر رابط المبادرة، وجرى تعريف المشاركين بخطة المبادرة ومراحلها والأهداف المرجوة منها، والاطلاع على ملاحظاتهم ومقترحاتهم لوضع آليات التنفيذ والتفاعل وبرنامج الزيارات والفعاليات والمسابقات والأنشطة المصاحبة. وتنطلق المرحلة الأولى بين يناير وأبريل من العام الجديد على أن يجري التقييم بعد المرحلة الأولى استعدادا للمرحلة التالية.