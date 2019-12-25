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فعاليات متنوعة في ملتقى أصيلة السياحي.. غدا

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

فعاليات متنوعة في ملتقى أصيلة السياحي.. غدا

 

 

جعلان بني بوعلي- علي برياء

 

تنطلق غدا الجمعة فعاليات "ملتقى أصيلة السياحي" السنوي الثامن بمنطقة أصيلة في ولاية جعلان بني بوعلي بالتعاون مع إداة السياحة بمحافظة جنوب الشرقية.

ويهدف الملتقى في نسختة الثامنة إلى تنشيط الحركة السياحية، وإبراز المقومات السياحية، وتعزيز وصقل مهارات الشباب والأطفال في الجوانب الثقافية والرياضية والترفيهية والفنية، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة، والعمل على إشراك جميع أفراد المجتمع المحلي.

ويتضمن الملتقى يوما مفتوحا بمشاركات مجتمعية، تتنوع بين الأنشطة والبرامج الرياضية ومنها الماراثون والدراجات الهوائية وشد الحبل وكرة القدم الشاطئة والألعاب الشعبية، والتي تقام في منتزة أصيلة البلدي وستشهد الأمسية الفنية حفلا ساهرا تتنوع فيها البرامج الفنية بمشاركة كوكبة من الشعراء العمانيين وفرقة النهام الشعبية والشلات والعروض المرئية.

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