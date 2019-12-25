بلدية البريمي توافق على إنشاء مجلس عام بمنطقة الخضراء القديمة

البريمي - سيف المعمري

تَرَأس سعادة السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، الاجتماعَ العاشر للمجلس البلدي.. واستضاف المجلس أحد المختصين من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي؛ لتوضيح مقترح تخصيص أراضي زراعية حول محطات الصرف الصحي، كفرص استثمارية للباحثين عن عمل.

وبارك المجلس المقترح المذكور بشكل مبدئي طالباً بعض المعلومات التفصيلية، كما ناقش الأعضاء رد وزارة النفط والغاز بشأن تمديد الخدمات للعذاب بولاية محضة، والتأكيد على أن شركة كهرباء مجان ستأخذ في الاعتبار توصيل التيار في حال اكتمال المستندات والتراخيص من الجهات المعنية وفقاً للائحة التوصيل المعتمدة لديها.

واستعرضَ المجتمعون محضرَ لجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي؛ حيث تمَّت مناقشة إنشاء مجلس عام بمنطقة الخضراء القديمة، إضافة لدراسة مخطط واسط بولاية البريمي.