انطلاق فعاليات ملتقى أصيلة للسياحة بجعلان.. الجمعة

جعلان بني بو علي - علي برياء

تنطلق، غداً الجمعة، فعاليات ملتقى أصيلة السياحي السنوي الثامن بولاية جعلان بني بو علي، بالتعاون مع إدارة السياحة بمحافظة جنوب الشرقية.

ويهدف الملتقى إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز المقومات التي تتمتع بها المنطقة، وتعزيز وصقل مهارات الشباب والأطفال في الجوانب الثقافية والرياضية والترفيهية، والفنية، إضافة لتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة.

ويشتمل الملتقى على يوم مفتوح للمشاركات المجتمعية المختلفة؛ منها: الأنشطة الرياضية والبرامج الرياضية، وماراثون الدراجات الهوائية وشد الحبل وكرة القدم الشاطئية، إضافة للألعاب الشعبية، والتي ستقام في متنزه أصيلة البلدي.

وتشهد الأمسية الفنية حفلاً ساهرًا تتنوع فيها البرامج الفنية؛ أبرزها القصائد الشعرية التي سيحيها كوكبة من الشعراء العمانيين وفرقة النهام الشعبية والشلات والعروض المرئية؛ وذلك بملعب أصيلة.