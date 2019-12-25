بدء الطرح العام لأول صندوق استثمار عقاري في السلطنة.. الخميس المقبل

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يبدأ الطرح العام لـ"صندوق أمان" في الثاني من يناير المُقبل، وهو أول صندوق استثمار عقاري في السلطنة. ويبلغ إجمالي رأسمال الصندوق 20 مليون ريال عُماني، وسيجري طرح 50% في طرح خاص، و50% في طرح عام بقيمة 10 ملايين ريال، وسعر الوحدة 100 بيسة إضافة إلى بيستين كعلاوة إصدار.

وأدرجت نشرة الإصدار أمس على موقع سوق مسقط عقب اعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال، وأكدت الهيئة أن الطرح يتوافق مع اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري التي جاءت ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها مختبر المالية والتمويل المبتكر.

ويستمر الاكتتاب حتى 16 يناير 2020، وسيكون للفئة 1 بحد أدنى 1000 وحدة وبحد أقصى 10 ملايين وحدة وسيتاح أمام هذه الفئة الاكتتاب في 65 مليون وحدة تمثل 65% من إجمالي الطرح العام، فيما تضم الفئة 2 الشخصيات الاعتبارية بجانب الأفراد وستكون بقيمة 35% الباقية، وبحد أدنى 10ملايين و100 وحدة، وبحد أقصى 20 مليون وحدة.

ويشمل الطرح الخاص 100 مليون وحدة بقيمة 100 بيسة لكل وحدة، لتمثل 50% الأخرى من مجموع رأس المال للصندوق. وأوضحت النشرة أن هذه الكمية عرضت على "سندان" كجزء من الاعتبار المقترح لسندان لبيع العقارات إلى الصندوق، وتم العرض بسعر طرح 100 بيسة لكل وحدة.

وتوفر الصناديق العقارية خيارات متعددة للمستثمرين كما تعد السماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات في السلطنة بطريقة غير مباشرة، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية في المجال العقاري.