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"المهندسين العمانية" تشارك في اجتماع اتحاد المهندسين العرب بالأردن

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

"المهندسين العمانية" تشارك في اجتماع اتحاد المهندسين العرب بالأردن

مسقط – الرؤية

 

شارك وفد من جمعية المهندسين العُمانية برئاسة المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي الأمين العام والمهندس محمد بن هاشل الريامي عضو المكتب الدائم لاتحاد المهندسين العرب ورئيس لجنة التعاون الدولي ضمن الوفود العربية المشاركة من 18 دولة عربية في اجتماع الدورة العادية رقم 75 للمجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب والذي استضافته نقابة المهندسين الأردنية بالعاصمة الأردنية عمان.

وأكد الاجتماع أهمية التعاون الدائم بين المهندسين العرب والقيادات الهندسية العربية تفعيل الدبلوماسية النقابية العربية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب مناقشة عمل اللجان الدائمة والهيئات المتخصصة ومشاريع الاتحاد والوضع المالي للاتحاد.

 

وجرى خلال الاجتماع انتخاب رئيس وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد حيث حصل على رئاسة الاتحاد بالتزكية رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل، وفاز كل من المهندس عبدالقادر تميم من السودان نائباً للرئيس، والدكتور عادل الحديثي من العراق أميناً عاماً للاتحاد، والمهندس هشام أبوسنة من مصر أميناً للمال.

ويشار إلى أنَّ اتحاد المهندسين العرب منظمة عربية مهنية غير حكومية تأسست في 1936 إيمانا من المهندسين العرب بجدوى العمل المشترك لبناء مستقبل البلاد العربية وبدور المهندسين في تخطيطه وتحقيقه، ويضم الاتحاد العديد من الجمعيات الهندسية بمختلف الدول العربية منها مصر والأردن والعراق والكويت ولبنان والبحرين.

 

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