محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في جعلان بني بوعلي

مسقط – الرؤية

قال المهندس سعود بن ناصر بن حمود الشيذاني مدير أول التشغيل للمحافظات الإقليمية إن "حيا للمياه" تعكف حاليا على إنشاء وحدة معالجة أولية للمخلفات السائلة الناتجة من أسواق الأسماك والمسالخ والمياه المختلطة بالزيوت الناتجة من مغاسل السيارات في محطة الصرف الصحي بولاية جعلان بني بوعلي بسعة حوالي 100 مترمكعب يومياً لهذا النوع من المخلفات. وسيجري رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 600 مترمكعب يوميا إلى 1200 متر مكعب يوميا.

وأضاف الشيذاني: من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل. وستكون المياه المعالجة من المحطة حسب المواصفات والمعايير المعتمدة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية ليجري استخدامها لأغراض التشجير بالمنطقة .

وأوضح الشيذاني أن حيا للمياه ومنذ تكليفها بتصميم وإدارة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي في المحافظات الإقليمية عدا ظفار، تمضي قدماً في تطوير مشاريعها في المحافظات الإقليمية وذلك بما يتواكب مع التنمية العمرانية التي تشهدها السلطنة، لافتا إلى أن أولويات حيا للمياه حاليا العمل على تطوير وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي نظرا لعدم قدرة هذه المحطات على استيعاب مياه الصرف الصحي المتزايدة نتيجةً للتوسع العمراني بالمنطقة.. وبعد اكتمال التوسعة في المحطة ستجري تغطية الطلب على المياه المعالجة في الولاية وزيادة مساحات التشجير والمسطحات الخضراء بالمنطقة. وبهدف تحسين وتجويد الخدمة فإن حيا للمياه تولي اهتماما للتواصل مع العملاء والمستفيدين من منتجاتها وخدماتها سواءً عبر مركز الاتصال أو مركز خدمة العملاء في المقر الرئيسي للشركة في حي العرفان، كما تتوفر نوافذ اتصال للشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة.