إعلاميون ورياضيون: الاحترافية والتوازن والموضوعية من أبرز مميزات "الرؤية"

مسقط - الرؤية

قدم عدد من الإعلاميين والرياضيين التهاني لـ "جريدة الرؤية" بمناسبة مرور عقد على إنشائها مشيدين بما تقدمه من مستوى إعلامي، بالإضافة إلى المبادرات التي تسعى لدعم العديد من القطاعات في السلطنة.

وقال الإعلامي خميس البلوشي: "نهنئكم بمناسبة مرور عقد من الزمن على الإصدار الأول للجريدة العزيزة التي بلا شك شكلت إضافة كبيرة للمشهد الإعلامي المحلي، وقدمت في المقابل مادة إعلامية متنوعة ذات أبعاد مهنية، واضحة كسبت من خلالها ثقة القراء سواء عبر النسخ الورقية المطبوعة أو الموقع والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، آملين لـ " الرؤية" التوفيق في جميع أضلاعها الورقية والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية وإلى مزيد من النجاحات".

وأضاف البلوشي: " تقدم الرؤية رسائل إعلامية رصينة في مختلف المجالات لتعزيز إعلامنا العماني لذا فالجميع يشهد بقيمتها آملين لها مزيدًا من التقدم".

وثمّن مقدم البرامج بقناة عمان الرياضية، حسين بن راشد العميري، الجهود التي تقوم بها جريدة "الرؤية" واصفًا تلك الجهود بالكبيرة.

وأكّد العميري، أنّ إصدار الرؤية اليومي يعد أحد مكوّنات الإعلام العماني الذي يُحظى بثقة المتلقي مشيدًا بالسياسة التحريرية للجريدة واصفًا إيّاها بالمتزنة والمتفقة مع السياسة العامة للسطنة في تعاطيها مع مختلف الملفات.

وأضاف العميري: "بعد مرور عقد على إصدارها الأول نتطلع لمزيد من التقدم للرؤية الجريدة الوحيدة التي انتهجت "المبادرات" كأسلوب لها وحققت نتائج مبهرة، موجهًا التحية للمكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير وللعاملين بالجريدة".

من جانبه قال الشيخ علي فاضل الخبير القانوني السابق بوزارة الشؤون الرياضية: "رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها إلا أنّ الرؤية بقيت شامخة بمصداقيتها وتوازنها وإلتزامها بميثاق الشرف الإعلامي، وأعتقد أنّ من يقوم بذلك رجال يتمتعون بالمهنية المعززة بحب الوطن".

وأضاف فاضل: "نتطلع للرؤية في عقد جديد من الزمن تسهم خلاله في مواصلة البناء والتنمية لوطننا الغالي عمان، وأن تواصل تقديم رسالتها الإعلامية الهادفة، والتي تحظى باحترام وتقدير الوطن والمواطن".

ويقول الإعلامي البحريني، محمد قاسم، الرئيس المؤسس للنادي الدولي للإعلام الرياضي، رئيس تحرير صحيفة انفوسبورت بلس: "بحكم عملنا في الحقل الإعلامي نحرص على متابعة مختلف الصحف، وتعتبر الرؤية من المصادر الهامة للحصول على أخبار وتقارير موثقة عن سلطنة عمان الشقيقة فـ"الرؤية" هي الاحترافية.. الاتزان.. والمهنية.

وقال عثمان الشلاش الصحفي بجريدة عكاظ السعودية: "رغم التحديات التي تواجه عالم الصحافة الورقية، إلا أنّ الرؤية استطاعت إثبات نفسها في نقل الخبر والمعلومة والمقال بقنوات متعددة مكتوب ومرئي ومسموع وهذا هو التوجّه القادم للمؤسسات الصحفية مع الثورة التقنية والمعلوماتية التى غزت العالم".

أما وليد فاروق الصحفي بجريدة الاتحاد الإماراتية فيقول: "أحرص دوما على متابعة الصفحة الرياضية للرؤية، لما تقدمه من أعمال نوعية ذات قيمة، كما أعجبت بتغطيتها لخليجي 24".

وقال المدرب العراقي ثائر عدنان: "بحكم عملي كمدرب كرة القدم، وأعيش في السلطنة منذ فترة طويلة، فأنا شغوف بالاطلاع اليومي على أعمال الصفحة الرياضية، وأعتقد أنّ الرؤية إضافة كبيرة للإعلام العماني".

وقال الصحفي العراقي سيف المالكي: "نبارك ذكرى التأسيس العاشرة، ونأمل لكم المضي قدمًا في طريق التميز والمهنية الحقة في عالم الصحافة العمانية والخليجية والعربية، فالرؤية أضحت واحدة من أفضل الصحف الخليجية لما تنشره من مواضيع تحمل الأهمية والقيمة".

وقال خالد العادي، رئيس الاتحاد العماني للتنس: "تحدنا ثقة كبيرة في قدرة الرؤية على المُضي قدمًا في طريق النجاح لعقد جديد وقوده العمل، فالإعلام الهادف شريك أصيل في التنمية وأعتقد أنّ المؤسسة الغراء بهيئة التحرير تقدم كل ما بوسعها لتحقيق محتوى إعلامي راق يليق باسم عمان وبقيمة القارئ العماني الذي يبدى ثقة مطلقة في الجريدة".