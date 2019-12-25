الكشف عن تفاصيل النسخة الـ 8 من مارثون عمان الصحراوي 2021

الرؤية – وليد الخفيف

تستهدف النسخة الثامنة من مارثون عمان الصحراوي، مشاركة 1000 متسابق من مختلف دول العالم، تزامنا مع تغطية إعلامية موسعة لتحقيق أبعاد اقتصادية وسياحية ورياضية وصحية ومجتمعية.

ويرتفع سقف الطموح من نسخة لأخرى مع النجاحات التي تحققت سلفا، حتى أضحى مارثون عمان الصحراوي أحد أبرز الوجهات التي يقصدها أشهر المتسابقين حول العالم محتلاً مرتبة قريبة مع مارسون المغرب الذي يعد الأقدم والأشهر.

وكشف رئيس اللجنة المنظمة، سعيد بن محمد بن راشد الحجري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنّ السباق سينفذ خلال الفترة من 19 إلى 24 من شهر فبراير لعام 2012، بمشاركة دولية واسعة، إذ عبرت عدد من الدول الجديدة، عزمها المشاركة في السباق فضلاً عن الدول التي سبق لها المشاركة في النسخ الماضية.

ورعى المؤتمر الصحفي، سعادة سليم بن علي الحكماني، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية محوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وبحضور سعادة الشيخ منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية بدية نائب رئيس اللجنة الصحية بالمجلس، وخليفة العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الشؤون الرياضية، وسعيد بن محمد بن عامر الحجري، نائب رئيس لجنة التنظيم، وعدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الحدث.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة للمارثون بالتغطية الإعلامية للنسخة الماضية، واصفًا إياها بالدولية، مؤكدًا أثرها الإيجابي على نجاح الفعالية، وتحقيق مآربها، ممتدحًا في هذا السياق الإعلام الأوروبي الذي نقل الوجه الحضاري لعمان، واضعًا السلطنة من بين الدول المنظمة لكبرى الأحداث الرياضية.

وأشار الحجري إلى أنّ ماراثون عمان الصحراوي في نسخته الثامنة، سيظهر في حلة جديدة على مستوى التنظيم والتوقيت، فمن المقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 25 فبراير 2021 والسباق الصحراوي الكبير لمسافة 230 كم، وماراثون عمان الصحراوي 165، والسباق الجبلي الصحراوي بدون توقف لمسافة 116كلم، السباق الجبلي لمسافة 65 كلم، ومارثون عمان الصحراوي لمسافة 42 كلم، ونصف ماراثون 21 كلم، والسباق الريفي 10 كلم، سباق 5 كلم للأطفال والعائلة، سباق 2 كلم للأطفال الصغار.

ويتوقع الحجري مشاركة كبيرة من العمانيين والأوربيين والأجانب من السلطنة وكل دول العالم بواقع 1000 متسابق في كل السباقات على أن يتضاعف العدد في الدورة القادمة، لأنّ هذا النوع من السباقات يستهوي الملايين، كما سيشهد تغطية كبيرة من محطات التلفزيون الرياضية والسياحية والصحافة العالمية.

وقال الحجري إنّه تمّ التعاقد مع وكالة الأنباء الرياضية العالمي التي ستقوم بنقل الحدث إلى 480 قناة فضلاً عن 100 موقع إخباري ذات شهرة ومشهود له بالكفاءة.

وأضاف أنّ المسافات المحددة في السباق هي 165 كلم، 116كلم، 65 كلم، 42 كلم، 21 كلم، 10 كلم، 5 كلم، 2 كلم، ابتداء من نيابة طيوي مرورا بولايات وادي بني خالد والكامل الوافي ثم بدية والمضيبي، ومحوت، وانتهاء برأس الرويس بجعلان بني بو علي على بحر العرب.

وستشهد انطلاقة ماراثون عمان الصحراوي إقامة سباقات متنوعة ومفتوحة للراغبين بالمشاركة في سياقات 21 كلم و سباق 10 كلم و سياق 5 كلم للعائلة وللأطفال دون 16 سنة وسباق 2 كلم للأطفال دون العاشرة مع انطلاقة الحدث في الساعة السادسة والنصف صباحا بتاريخ 20 فبراير 2021 من قرية الواصل ولاية بدية.

من جانبه قال سعادة الشيخ منصور بن زاهر الحجري، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية: "نحن نقف مع منظمي ماراثون عمان الصحراوي ونعمل على تذليل كل الصعاب وتسخير كل الموارد المتاحة والخبرات المتلاحقة في سبيل إنجاح هذا الحدث الهام".

وأضاف سعادته: "المارثون من ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية مع بقية الجهات الأخرى، وقد عملنا جاهدين على تسهيل مهام هذه الاستضافة من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقات وشركات القطاع الخاص لدعم هذا الحدث العالمي، وإبرازه بالشكل الذي يليق بالسلطنة".