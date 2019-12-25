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فهر بن فاتك يقص شريط افتتاح معرض قبس التشكيلي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 07:34 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

رعى صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد افتتاح المعرض التشكيلي "قبس" للفنانة طيبة الجنيبية بالأوبرا جالاريا  في دار الاوبرا السلطانية مسقط، واشتمل حفل الافتتاح على كلمة ترحيبية بعدها تم قص شريط الافتتاح.

وتجول صاحب السمو راعي المناسبة في المعرض واستمع لشرح حول محتويات المعرض الذي اشتل على 16 لوحة تشكيلية منوعة بين الوطنية والبيئة البدوية العمانية ورسم للوجوه. وأكدت الفنانة طيبة الجنيبية أن هذا المعرض فرصة لها لصقل موهبتها وإظهارها للجمهور في مكان راقٍ مثل الاوبرا السلطانية. وقدما الجنيبية شكرها للقائمين على هذا الصرح الشامخ لما حظيت به من دعم ومساندة لموهبتها.

 

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