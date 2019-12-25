مكتب "الرؤية" بعبري يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق الجريدة

الرؤية - عبري

نظَّم مكتب "الرؤية" بولاية عبري، احتفالاً بمُناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الجريدة تحت رعاية سعيد بن سليمان القري، مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة، وبحضور سنيدي بن حميد الشعيلي، نائب رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس البلدي، ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة.

بدأ الحفل بكلمة ألقاها ناصر العبري، مسؤول المكتب قال خلالها: "نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ باني عُمان الحديثة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم وأن يُلبسه ثوب الصحة والعافية".

وأضاف العبري: "إن جريدة الرؤية، وهي تحتفل بهذه المناسبة، وقد أخذت مسارا مختلفا عن بقية الصحف بالإمساك بزمام المبادرات الشبابية منها والاقتصادية والبيئية والسياحية وإنشاء مكتبة خاصة بالأطفال تجوب ولايات ومحافظات السلطنة، وهي تترجم التوجيهات السامية للمقام السامي المعظم بالاهتمام بالشباب العماني، ورواد الأعمال وقد أخذت المرأة نصيبا أيضا من هذه المبادرات".

وتخلل الحفل تكريم عدد من شباب عبري ممن لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع، منهم فريق صقور خدل للرماية، وفريق التربة الرياضي، والمصور المبدع شهاب الشندودي، والناشط الاجتماعي ناصر الجساسي كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي المناسبة.

وقال المهندس جميل بن سالم بن علي العاصمي،:"نبارك لجريدة الرؤية مرور عقدها الأول، والذي من خلاله خططت وجاهدت لتصدر المشهد الإعلامي بالسلطنة، وها هي تحصد ثمار ذلك الاجتهاد بل ووصلت إلى مرحلة التألق، وذلك من خلال مبادراتها المختلفة كذلك تميزت بالشفافية والوضوح".

وأضاف العاصمي: "وهنا في مكتبها المتميز بولاية عبري نتفاخر بوجود هذا المكتب ومن يمثله حيث يكون له الحضور الدائم للتغطية المميزة لجميع فعاليات والمناسبات، مما يجعلنا نطلع أولا بأول على التغطية الخاصة لهذه الجريدة الغراء من خلال الموقع الإلكتروني إذا تعذر حصولها ورقيا".

من جانبه قال سليم بن مطر البلوشي، مدير إدارة الشؤون الرياضية بمحافظة الظاهرة،:"نتقدم بجزيل الشكر للمكرم حاتم بن حمد الطائي، مدير عام مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر على المبادرات العديدة التي يقوم بها على مستوى السلطنة، ونقف له احتراما وتقديرا وأشيد بالجريدة التي أتت برؤية أخرى معاكسة للإعلام المتعارف عليه".

بدوره قال محمد بن سليمان الكلباني الخدلي، رئيس فريق صقور خدل للرماية، :"كل الشكر والتقدير للمكرم الشيخ حاتم الطائي وناصر العبري مسؤول مكتب جريدة الرؤية بمحافظة الظاهرة على دعمهما وتكريمهما للفرق الرياضية عامة وللشباب والمجيدين والمتألقين في جميع المجالات".