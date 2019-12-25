الأربعاء, 25 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

مستقبل تقنية النانو في التعليم

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

مستقبل تقنية النانو في التعليم
عمرو عبد العظيم

عمرو عبد العظيم
المزيد من المقالات
مستقبل تقنية النانو في التعليم الذكاء العاطفي وتكنولوجيا التعليم

 

عمرو عبد العظيم

مازال التطور يلاحق مجالات الحياة ويتسارع بوتيرة عالية، لمحاولة تسهيل أنماط حياتنا وتوسيع خيارات البشر، ومن نتائج هذا التطور المتسارع تقنية النانو، وهي تقنية المواد المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة، وعلم النانو هو دراسة المبادئ الأساسية للجزيئات والمركبات التي لا يتجاوز قياسها الـ 100 نانو متر، فالنانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى الآن،  وتؤكد البحوث أن تقنية النانو أصبحت موضوع البحث الحديث ومحور اهتمامه وغدت في طليعة التقنيات في يومنا هذا وفي المستقبل لما لها من أهمية في تحسين المنتجات، وعلاج الأمراض، وخدمة البشرية في مجالات الحياة جميعها، بالإضافة إلى أنها تعطي أملًا كبيرًا للثورات العلمية في مستقبل في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والهندسة وغيرها.

ودائمًا هنا نحاول أن نلقي الضوء على علاقة تلك التقنيات بالتعليم، وكيفية الاستفادة منها، فالنانو تكنولوجي جزءً لا يتجزأ من تعليم (STEM) الخاص بتعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، فكما أنّ الممارسات الهندسية لم تعد تقتصر على طلبة الجامعة فكذلك الحال بالنسبة لتقنية النانو، حيث أصبح باستطاعة الجميع بمن فيهم الأطفال والمعلمين وطلبة الدراسات العليا أن يستفيدوا ويستمتعوا ويتعلموا هذه التقنية.

وعليه فإنّ التكنولوجيات الناشئة والمتجددة مثل النانو تركت وما زالت بصمات واضحة على المنظومة التربوية بشكل عام، وعلى النمو المهني للمعلم بشكلٍ خاص، لأن مجال التعليم من المجالات التي ستستفيد منها كثيرًا، ومن أبرز هذه التطبيقات إنتاج الوسائل التعليمية المجسمة كالنماذج والعينات والكرات الأرضية، حيث يؤدي صناعتها من مواد أو مركبات نانونية إلى جعلها أكثر صلابة وذات مرونة أعلى مع كونها أخف وزنًا، وأيضًا إنتاج الأجهزة التعليمية مثل اللوحيات التعليمية، والمجاهر والشاشات وأجهزة عرض البيانات حيث سيتم تحسين صناعة هذه الأجهزة من خلال استخدام مواد كرتونية وكهربائية جديدة، كما أن سطوحها المصنوعة من نانونية ذات خواص ميكانيكية ستكون أكثر تعقيما وغير قابلة للخدش، ومن مميزاتها أيضًا في جوانب الصناعة التعليمية تحسين كفاءة أجهزة الهاتف النقال والحاسبات الشخصية المستخدمة في التعليم، وذلك من خلال الشحن السريع للطاقة وحفظها لفترات طويلة في البطاريات المصنعة بتكنولوجيا النانو من ناحية، ومن خلال تطوير رقائق السيلكون والمعالجات الدقيقة بشكل أسرع وأصغر من ناحية أخرى.

إن تكنولوجيا النانو ستنعكس إيجابًا على حجم وكفاءة أجهزة الاتصال والكوابل المستخدمة في الشبكات التعليمية المحلية والدولية، وإن التطبيقات السابقة وغيرها لتكنولوجيا النانو في مجال التعليم ستجعل من الضرورة تنمية وعي الطلبة والمعلمين في مجال تكنولوجيا النانو، وهنا تبرز أهمية قيام الجامعات بدورها الريادي في برامج تنمية وعي خريجيها في مجال تكنولوجيا النانو في البرامج الأكاديمية المختلفة عمومًا وفي برامج إعداد معلم التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم على وجه الخصوص.

وتوصي العديد من البحوث التي أجريت حول تقنية النانو إلى ضرورة عقد الندوات والورش والدورات التدريبية اللازمة لتنمية وعي معلمي التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا النانو، وتهيئة المدارس وتزويدها بالإمكانيات ومصادر التعلم المختلفة التي تتيح للمعلمين تنمية خبراتهم، وتنفيذ أنشطتهم المتنوعة المتعلقة بهذه التقنية، وتشجيع المعلمين وتحفيزهم على إجراء البحوث والأنشطة العلمية في مجال تكنولوجيا النانو، والعمل على تضمين بعض الموضوعات المتعلقة بها ضمن منهاج التكنولوجيا والحاسوب المدرسي، ومن المؤكد أنه ستشهد المرحلة المقبلة استثمارات تعلمية واسعة في هذه التقنية الواعدة،  والتي يجب علينا جميعًا توظيفها بدرجةٍ تحقق مزيدًا من التعلم الفعَّال.

amrwow2010@gmail.com

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 ديسمبر 2015

"التربية والتعليم" تستشرف تضمين "تقنية النانو" في المناهج الدراسية

المزيد

21 فبراير 2016

مرسى الموج يعلن نجاح تجربة استخدام تقنية النانو للحد من ظاهرة التحشف الحيوي

المزيد

21 مارس 2018

"التعلم الذاتي" ينظم حلقة حول "تقنية النانو" بجامعة السلطان قابوس

المزيد

23 سبتمبر 2019

مستقبل التعليم

المزيد

كتاب آخرين

عمَّار الغزالي

كاتب

أحمد عمر

د. رفعت سيد أحمد

كاتب

عائشة البلوشيَّة

كاتب

اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الاقتصاد - محلي

علي الحجار لـ"الرؤية": جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب شهادة عظيمة أتشرّف بها طيلة عمري

قضايا محلية - حوارات

اختتام المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجاً"

الاقتصاد - محلي

22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

المحليات - أخبار

القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار وإحالتهم للتحقيق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

ولاية عمانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة