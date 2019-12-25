سلمان العودة يظهر في ورقة امتحانات بالسعودية.. ووزارة التعليم تحقق

الرياض - الوكالات

وجه وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح تحقيق في ورقة امتحانات تضمنت أسئلة عن الداعية الإسلامي المحبوس في السعودية سلمان العودة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري: "في إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية، بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيا من ذوي الفكر المنحرف، فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق بالموضوع حالا، ورفع النتائج، وتم إشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".

وتناقل نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي صورة لورقة عمل في إحدى المدارس الخاصة للمرحلة المتوسطة تتضمن أسئلة متنوعة عن الداعية السعودي مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

ووجهت محكمة سعودية تهما إلى سلمان العودة منها "الإفساد في الأرض وإحياء الفتنة العمياء وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".





