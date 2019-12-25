توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

الرؤية - خاص

توقع خبراء أرصاد بتشكل حالة جوية في بحر العرب خلال الأيام القليل المقبلة، ومن المتوقع تأثر بعض مناطق الشرقية والوسطى وظفار بأمطار متفاوتة الغزارة قادمة من بحر العرب بسبب إضطرابات مدارية في بحر العرب.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة أجزاء واسعة من السلطنة والإمارات وجنوب غرب المملكة العربية السعودية.

من جانبها قالت المديرية العامة للارصاد الجوية، إن حالة الطقس على السلطنة خلال الأيام القادمة، تشير إلى تدفق السحب وفرص لهطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة من بحر العرب تمتد الى محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ابتداءً من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.