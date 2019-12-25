الأربعاء, 25 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 12:36 م بتوقيت مسقط

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

مسقط - الرؤية

قال الطيران العماني إن الرحلات الجوية التي تم تحويلها، جاء بسبب إغلاق المدرج في مطار مسقط الدولي تجاه الرحلات الداخلية والخارجية، وذلك خلال الفترة من الساعة 11:09 مساءً بتاريخ 24 ديسمبر إلى 12:45 صباحًا بتاريخ 25 ديسمبر.

وأضاف الطيران العماني عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن جميع الرحلات المتأثرة جراء ذلك عادت إلى مقر عمليات الشركة في مسقط بعد وقت قصير من إعادة افتتاح المدرج، وأن ذلك تسبب بالاضطراب في جدول عمليات الطيران العماني أيضا في تأخير الرحلات الجوية من وإلى مسقط.

ودعا الطيران العماني ضيوفه إلى مراجعة الشركة لمراقبة مواعيد وصول ومغادرة رحلاتهم، وأشار إلى أنه قد تتأثر جدولة بعض الرحلات الإضافية خلال اليوم فيما يعود جدول عملياته إلى وضعه الاعتيادي. ودعا المسافرين للحضور إلى المطار في وقت مبكر.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أكتوبر 2017

قرار بزيادة عدد الرحلات الجوية بين مسقط وخصب

المزيد

12 نوفمبر 2016

مطار مسقط الدولي يحتفل باستقبال أولى الرحلات المباشرة للخطوط الجوية البنجلاديشية

المزيد

23 أكتوبر 2018

تعرف على سبب البكاء في الرحلات الجوية

المزيد

07 يوليو 2018

أسباب منع القهوة والتوابل وأدوات التجميل في الرحلات الجوية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

الاقتصاد - محلي

علي الحجار لـ"الرؤية": جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب شهادة عظيمة أتشرّف بها طيلة عمري

قضايا محلية - حوارات

اختتام المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجاً"

الاقتصاد - محلي

22 موقعا للرصد الجماهيري لظاهرة "الكسوف الحلقي"

المحليات - أخبار

القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار وإحالتهم للتحقيق

المحليات - أخبار

رواد أعمال: التزام "الرؤية" بنهج "إعلام المبادرات" وفر الدعم لعشرات المشاريع الشبابية

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة