الكشف عن سبب تأخير عدد من الرحلات الجوية من وإلى مسقط

مسقط - الرؤية

قال الطيران العماني إن الرحلات الجوية التي تم تحويلها، جاء بسبب إغلاق المدرج في مطار مسقط الدولي تجاه الرحلات الداخلية والخارجية، وذلك خلال الفترة من الساعة 11:09 مساءً بتاريخ 24 ديسمبر إلى 12:45 صباحًا بتاريخ 25 ديسمبر.

وأضاف الطيران العماني عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن جميع الرحلات المتأثرة جراء ذلك عادت إلى مقر عمليات الشركة في مسقط بعد وقت قصير من إعادة افتتاح المدرج، وأن ذلك تسبب بالاضطراب في جدول عمليات الطيران العماني أيضا في تأخير الرحلات الجوية من وإلى مسقط.

ودعا الطيران العماني ضيوفه إلى مراجعة الشركة لمراقبة مواعيد وصول ومغادرة رحلاتهم، وأشار إلى أنه قد تتأثر جدولة بعض الرحلات الإضافية خلال اليوم فيما يعود جدول عملياته إلى وضعه الاعتيادي. ودعا المسافرين للحضور إلى المطار في وقت مبكر.