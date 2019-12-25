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وضعي يديك ِ على ذراعي وأغمضي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

وضعي يديك ِ على ذراعي وأغمضي

 

علي العكيدي| العراق

 

لا تسألي عن لهفتي وتعلّقي

عن وجهِ

شوقي العامرِ المتألّقِ

 

عن سرِّ قافيتي

 التي أحْبَبْتِها

عشقي لبحرِ

 الكامل ِالمتدفّقِ

 

عن وزنهِ في

نغمةٍ سحرية ٍ

(متفاعلنْ)مُتفاعلٌ

كي تعشقي

 

(مستفعلن)

مستغرقٌ في لهفتي

واخترتُ حرفَ القافِ

كي تستغرقي

 

و ركزتُ في أعلى

المجرّةِ أحرفي

كحمامةٍ بينَ القصائد ِ

حلّقي

 

وضعي يديك ِ

على ذراعي و أغمضي

عينيكِ واستمعي إليَّ

وصفّقي

 

ثمَّ افتحي عينيكِ،،

وجهي قصّةٌ

تحكي

تضاريس َالرحيلِ المُحْدقِ

 

أنا حزنُ لبلابِ القلوب

فحاولي

أنْ تسعدي الشرفاتِ ..

أن تتسلّقي

 

الآنَ أعلنُ عنْ

جنونِ مشاعري

خصّصتُ منشوري إليكِ

 فعلّقي

 

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