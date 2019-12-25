عبد الغني المخلافي | اليمن

الزهر ينبت بعد الرعد والمطر

وظلمة الليل تحلي طلة

القمر

فاصنع من الحزن جسراً للعبور به

نحو السعادة وسط الهم

والكدر

واعلم بأن سواد العين يجعلها

وسط البياض محل الحسن

والبصر

فجرعة الماء لا تحلو بلا ظمأ

وذروة الشوق لا تأتي بلا

سفر

واحذر من الدهر فالأيام غادرة

تأتيك بالعوز في ثوب من

البطر

واختر من الناس من قلت مدائحهم

وأخبروك بعيب فيك

مُستتر

وكن على حذر ممن تؤمنه

إن السلامة لا تحيا

بلا حذر

ولا تغرك في المغرور زهوته

ففي التواضع تأتي رفعة

البشر

وابذر من الخير ما لا ترتجي ثمراً

يأتيك في يوم ضيق أطيب

الثمر ‏​‏​​‏​‏​‏​‏