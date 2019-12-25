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السيد فهد يستعرض سبل دعم علاقات السلطنة مع الهند وإيران

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الهندي

مسقط- العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الدكتور إس جيشانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند؛ حيث سلّم سموه رسالة خطية من دولة ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- تتضمن نقل تحيات القيادة الهندية والتمنيات الطيبة لجلالته، وقد رحب سُّموه بمعالي الضيف والوفد المرافق له.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض شامل للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وغيرها إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أعرب معالي الدكتور إس جيشانكر عن اعتزازه والوفد المرافق بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين، مؤكدًا تقدير الهند لما حققته السلطنة من تقدم وتنمية شاملة، ولدور عمان المتميز والبناء في تعزيز التقارب والتآلف بين الشعوب، كما أشاد معاليه بنتائج لقاءاته مع المسؤولين في السلطنة، مبديًا ارتياحه للتعاون القائم بين السلطنة والهند والحرص المتبادل للارتقاء بالعلاقات المتنامية بين البلدين.

كما استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ حيث نقل معاليه تحيات القيادة في إيران لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أبقاه الله- والتمنيات الطيبة لجلالته. وبعد أن رحَّب صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمعالي الضيف، تمَّ استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في العديد من المجالات.. كما جرى خلال اللقاء تناول الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول لما فيه مصلحة شعوبها.

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