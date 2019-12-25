السلطنة وإيران تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

مسقط- العمانية

عقد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية جلسة مباحثات رسمية مع معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الذي يزور السلطنة حاليًّا.

وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين والوسائل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تمَّ التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. حضر الجلسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية وسعادة السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة، والوفد الرسمي المرافق لمعالي الوزير الضيف.