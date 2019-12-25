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النعماني يستعرض التعاون مع وزيري الخارجية الهندي والإيراني

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

النعماني يستعرض التعاون مع وزيري الخارجية الهندي والإيراني

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الفريق أوَّل سلطان بن مُحمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي الدكتور  إس. جيشانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند والوفد المُرافق له.

وتمَّ خلال المُقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بجمهورية الهند، وبحث آفاق التعاون القائم وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وتمَّ خلال المقابلة استعراض التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، وبحث أهم مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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