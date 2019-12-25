بدر بن سعود يبحث التعاون القائم بين السلطنة والهند

مسقط- الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس معالي الدكتور إس جيشانكر وزير الشؤون الخارجية الهندي الذي يزور السلطنة حاليًا.

وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. وأشاد معاليه بمستوى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وجهود السلطنة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. حضر المقابلة معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، وسعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.