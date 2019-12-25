خارطة ملاحية جديدة لإسناد عمليات التحول في ميناء السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

أصدر المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بالبحرية السلطانية العمانية خارطة ملاحية جديدة لميناء السلطان قابوس، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الأزرق لتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني وخاصة في القطاع السياحي.

وتعد هذه الخارطة من خرائط المؤانئ ذات مقياس الرسم الكبير، والتي تحوي معلومات تفصيلية وبيانات هيدروغرافية دقيقة لدعم عمليات الميناء شاملاً الخدمات الملاحية وكذلك يستعان بها في إدارة وتنظيم مرافق الميناء بالإضافة إلى الخدمات الأخرى في حدود الميناء. وتكمن أهمية هذا الإصدار في إسناد توجه السلطنة لتحويل نشاط الميناء إلى النشاط السياحي، والذي لايزال تحت التطوير كميناء سياحي وواجهة بحرية. ويقتصر عمله حالياً كميناء ومرسى لليخوت، ويقدم خدمات الانتظار، إضافة إلى استقبال السفن العسكرية الزائرة، والسفن السياحية العملاقة، وسفن البضائع السائبة.

وتعزيزا لهذا الدور، يعمل المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني حالياً على إنتاج النسخة الإلكترونية من الخارطة نفسها وفق المعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمة الهيدروغرافيا الدولية (IHO) لتكون ضمن مجموعة الخرائط الملاحية الإلكترونية العمانية التي دشنت مؤخرا والتي يتم تسويقها على مستوى دولي.

يشار إلى أنَّ بيانات الخرائط الملاحية الإلكترونية العمانية والبيانات الهيدروغرافية المتنوعة والمتوفرة في الأرشيف الهيدروغرافي الوطني تسهم في بناء قاعدة البيانات البحرية المكانية (MSDI) والتي من المؤمل أن تكون قاعدة بيانات ينطلق من خلالها المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني لبناء قواعد البيانات المكانية البحرية للسلطنة لتعزيز الملاحة الإلكترونية الذكية من خلال إنتاج وتقديم خدمات هيدروغرافية نوعية، وذلك حسب ما توصي به المنظمة البحرية الدولية "IMO".