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وفد طلابي من الجامعة الوطنية السنغافورية يتعرف على برامج "الزبير"

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

وفد طلابي من الجامعة الوطنية السنغافورية يتعرف على برامج "الزبير"

 

مسقط – الرؤية

زار وفد طلابي من الجامعة الوطنية السنغافورية مؤسسة الزبير للتعرف على قطاعات المؤسسة وبرامجها في مجال المسؤولية المجتمعية.
وقدمت شريفة الرحيلية، مديرة التقنيات الحديثة بشركة آرا للبترول عرضا مرئيا وشرحا مفصلا للوفد الذي يضم 27 طالبا وطالبة بمختلف التخصصات الأكاديمية حول مجموعة شركات آرا للبترول والأعمال التي تقوم بها في قطاع النفط والغاز.
كما قدمت لينا الحصين رئيسة قسم الاتصال والتأثير المجتمعي بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة نبذة تعريفية عن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إحدى مبادرات مؤسسة الزبير في مجال المسؤولية المجتمعية وسلطت الضوء على المبادرات التي يقيم بها مركز الزبير في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير بيئة خصبة لنمو ريادة الأعمال.

ومن جانبها قالت كهو تزي المشرفة على وفد الجامعة الوطنية السنغافورية: اطلعنا على دور مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في دعم المشاريع الصغيرة بشكل خاص وتعزيز القطاع الاقتصادي في السلطنة بشكل عام، وهو دور يعزز المنظومة الاقتصادية في السلطنة ويفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السوق المحلي. وبالرغم من حداثة شركة أرا للبترول إلا أنها قطعت شوطا كبيرا في تحقيق النجاحات، ونحن سعداء بالتعرف على قطاع النفط والغاز والعمليات التي تتم على أرض الواقع والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع في السلطنة.
وتهدف زيارة الوفد السنغافوري إلى السلطنة لمدة يومين إلى التعرف على طبيعة المنظومة الاقتصادية وتجارب السلطنة في مختلف مجالات التنمية.

 

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