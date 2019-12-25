ندوة للتعريف بمشروع شبكات المياه في قرى الحمراء

الحمراء - الرؤية

رعى سعادة الشيخ سالم بن ربيع السنيدي والي الحمراء أمس ندوة للتعريف بمشروع إمداد ولاية الحمراء بالمياه. وقدم المهندس أحمد بن ناصر العبري من الهيئة العامة للمياه ورقة عمل حول المشروع الذي يستغرق تنفيذه 3 سنوات بتكلفة 27 مليون ريال عُماني ويغذي 83 قرية سهلية وجبلية بولاية الحمراء.

ويشمل المشروع 22 محطة متكاملة و3 خزانات رئيسية و350 كيلومترا من شبكات الأنابيب ومبنى إداري وأنظمة متطورة لتعقيم المياه وغيرها من المرافق الفنية.

وقد استبشر المواطنون خيرا بهذا المشروع الذي يضفى لمسة حضارية وتنموية على الولاية، وأكد الشيخ محمود بن زاهر العبري أهمية المشروع ودوره في توفير المياه لمختلف القرى، لافتاً إلى وجود قرى جبلية ورعوية تعاني من الجفاف لفترات متقطعة وسيعمل المشروع على توفير هذه الخدمة بجودة عالية لسكانها.