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بالتعاون مع شركة دليل للنفط

35 مستفيدا من برنامج "غرفة الظاهرة" لتأهيل رواد الأعمال

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

35 مستفيدا من برنامج "غرفة الظاهرة" لتأهيل رواد الأعمال


عبري – الرؤية
اختتم برنامج تأهيل رواد الأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الظاهرة بالتعاون مع شركة دليل للنفط، واستمر على مدار يومين بمقر فرع الغرفة وبلغ عدد المستفيدين منه ٣٥ رائدا ورائدة أعمال من مختلف ولايات المحافظة.
وقدم البرنامج المهندس خالد بن أحمد الرواحي مدير عام شركة أوتاد الدولية، وقال إنه يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لفرع الغرفة بمحافظة الظاهرة وشركة دليل للنفط تعزيزا لأواصر الشراكة فيما يخص تأهيل رواد الأعمال بمحافظة الظاهرة.
وسلط البرنامج الضوء على عدة محاور؛ أبرزها تعريف رواد الأعمال بالمفاهيم العامة في مجال ريادة الأعمال والمهارات التي تسهم في نجاح ريادة الأعمال، إضافة إلى تعريف رواد الأعمال بالمتطلبات الأساسية لإطلاق المشروع التجاري، إلى جانب التعريف بكيفية تحويل فكرة أساسية إلى نموذج عمل تجاري واستكشاف أفكار ريادية وإبداعية، وتعريف رواد الأعمال بكيفية التسجيل في نظام JSRS. وتم تقديم شهادات المشاركة لجميع المستفيدين من البرنامج.
وقال الدكتور هلال بن حمود الصواعي رئيس فريق القيمة المضافة بشركة دليل للنفط إن البرنامج التدريبي يسهم في تطوير وصقل مهارات وقدرات رواد ورائدات الأعمال. ونأمل أن نكون قد وفقنا في تعزيز فكر المشاركين في البرنامج الذي يعتبر إحدى مبادرات القيمة المحلية المضافة (ICV) لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

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