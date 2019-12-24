المفتش العام للشرطة والجمارك يرعى ختام مهرجان الشرطة لألعاب القوى.. اليوم

مسقط - الرؤية

يرعى معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك مساء اليوم الأربعاء، ختام مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لهذا العام. والذي ينظمه اتحاد الشرطة الرياضي على استاد الشرطة الرياضي بالوطية.

ويشهد مهرجان هذا العام مشاركة 1629 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 فريقاً من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، يتنافسون في أكثر من عشرين مسابقة منها 3000 متر موانع، و100 متر عدو رجال وشرطة نسائية، و4x100 متر تتابع رجال وشرطة نسائية، و4x400 تتابع رجال، و110م/ ح رجال، و100 متر حواجز شرطة نسائية، بالإضافة إلى مسابقة الوثب الثلاثي رجال، وقذف القرص رجال وشرطة نسائية، ورمي الرمح رجال وشرطة نسائية، والوثب الطويل رجال وشرطة نسائية، والوثب العالي رجال، ودفع الجلة رجال وشرطة نسائية، وشد الحبل رجال.