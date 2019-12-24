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الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "شريك الابتكار"

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي تحت شعار "شريك الابتكار"

 

 

مسقط - الرؤية

 

احتفل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقره بمسقط أمس بيوم الإحصاء الخليجي، وحضر الاحتفال العديد من ممثلي الإدارات الإحصائية في الجهات الحكومية بالسلطنة.

وعُقدت ورشة عمل بعنوان (مستقبل الإحصاءات الرسمية) ضمن برنامج الاحتفال، وقدمها خبراء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناولت التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيرها على العمل الإحصائي الخليجي المشترك، من خلال إنتاج خدمات إحصائية ذكية تدعم صنع القرارات ورسم السياسات، إضافة إلى استعراض التطورات السريعة التي يشهدها العمل الإحصائي في ظل التطور التقني والثورة الصناعية الرابعة.

 

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