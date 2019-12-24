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"النقل" تبدأ التفتيش على أنشطة النقل البري

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

"النقل" تبدأ التفتيش على أنشطة النقل البري

مسقط - الرؤية

بدأت وزارة النقل التفتيش على أنشطة النقل البري للركاب والبضائع سواء كانت مملوكة للأفراد أو المؤسسات للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وأنشطتها المرخص لها وبطاقات تشغيل المركبات، وذلك في إطار تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري وتفعيل المنصة الوطنية الرقمية لخدمات النقل "نقل".

وأوضحت الوزارة أن وسائل النقل البري التي ستخضع للتفتيش تشمل جميع وسائل النقل البري للركاب والبضائع، وتدعو جميع العاملين في قطاع النقل البري الذين لم ينضموا لمنصة نقل إلى التوجه لمنافذ الخدمة عن طريق مكاتب سند أو بريد عمان أو عبر المنصة مباشرة لاستخراج بطاقة تشغيل مركبة من أجل ضمان الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، وتفادياً للمخالفات المترتبة التي نصت عليها اللائحة.

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