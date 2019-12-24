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ملتقى الإشراف التربوي يناقش 80 ورقة عمل في ختام فعالياته برعاية وزيرة التعليم

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

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سلطان الانصاري
صفاء العامرية

مسقط - الرؤية

اختُتمت، مساء أمس الثلاثاء، أعمال الملتقى الأول للإشراف التربوي، الذي نفَّذته وزارة التربية والتعليم -ممثلة بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية- على مدى يومين، بفندق فريزر سويتس مسقط.

ورعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، حفل تكريم مبادرات المشرفين التربويين، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمستشارين، ومديري عموم ديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات ونائبيهم، والمشرفين التربويين بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية بالمحافظات.

بدأ الاحتفال بنشيد "سماء الإشراف" من كلمات الدكتور أفلح بن أحمد الكندي المدير العام للمديرية العامة بمحافظة الداخلية، وألحان وأداء محمد بن خالد المخيني. بعده، تم تقديم عرض مرئي حول آليات تقييم المبادرات المقدمة من قبل المشرفين التربويين، والمراحل التي تمت بها عمليات تقييم هذه المبادرات؛ من حيث تشكيل اللجنة الفنية لتقييم هذه المبادرات والشروط الخاصة بتقديم هذه المبادرات، والجوائز المالية للمبادرات الفائزة، فتقدَّر قيمة الجائزة للمبادرة الحاصلة على المركز الأول 3000 ريال عماني، بينما المبادرة الحاصلة على المركز الثانية فتبلغ قيمة جائزتها 2000 ريال عماني.

عقب ذلك، كرَّمت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، راعية المناسبة، الفائزين بالمبادرات على مستوى السلطنة؛ حيث حصلت مبادرة سلطان بن أحمد الأنصاري مشرف مادة التاريخ بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة على المركز الأول، بينما حصلت مبادرة صفية بنت عبدالله الشحية مشرفة صعوبات تعلم بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم، كما كرمت معاليها المشرفين المشاركين بالمبادرات التربوية في المعرض المصاحب للملتقى. وفي ختام حفل التكريم، قدم معلمو المهارات الموسيقية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، فقرة موسيقية بقيادة الدكتور شريف محمد محمود مشرف أول مهارات موسيقية بالمديرية.

وتضمَّنت فعاليات اليوم الثاني للملتقى عقد جلسات تزامنية تناولت ثلاثة محاور؛ تضمن المحور الأول" الإشراف التربوي في سلطنة عمان"، وعقد جلسات ثلاث تم فيها تقديم عدد من أوراق العمل، ففي الجلسة الأولى قدم كل من: حميد بن مسلم السعيدي، وسعيد بن سيف المنوري ورقة عمل بعنوان "توظيف المشرفين التربويين لمجتمعات التعلم المهنية في تطوير العملية التعليمية بمدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان"، وفي الجلسة الثانية: قدمت مريم بنت سالم ورقة عمل بعنوان "مستوى الثقافة القانونية لدى المشرفيين التربويين في وزارة التربية والتعليم".

وفي الجلسة الثالثة، قدم Leena Francis من المدرسة الهندية-مسقط ورقة عمل بعنوان: (Education Supervision)، وورقة عمل بعنوان "أثر برنامج تدريبي في استراتيجيات التغذية الراجعة أداء المعلمين والمستوى التحصيلي للطلبة بمدرسة الحارث بن خالد للتعليم الأساس". كما تم في الجلسات التزامنية تقديم عرض للمبادرات الفائزة بالمركز الأول والثاني.

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