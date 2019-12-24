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"بلدية مسقط" تناقش مع شركة "حيا للمياه" خطة الصرف الصحي بالولاية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

"بلدية مسقط" تناقش مع شركة "حيا للمياه" خطة الصرف الصحي بالولاية

 

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط، اجتماعها العاشر لهذا العام برئاسة أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط، ورئيس اللجنة، وبحضور المهندس سالم بن عوض الربخي مدير دائرة الشؤون الحكومية بشركة حيا، والمهندس خالد البطاشي، وذلك لتمثيل الشركة في الاجتماع.

واستعرض الاجتماع خطة الشركة لإنشاء شبكة الصرف الصحي، بالولاية كما أوضحوا

 عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بوضع الصرف الصحي الحالي.

وتطرّق الاجتماع إلى معسكر العمل الخاص بإزالة شجرة المسكيت الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية، ببلدة يتي بالولاية، والاستعدادات الخاصة لإقامة هذا المعسكر واطلع أعضاء اللجنة على الطلبات الواردة والمتضمنة رصف بعض الطرق وأعمال التجميل والإنارة والتي جاءت التوصية بإحالتها إلى المديرية المختصة.

 

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