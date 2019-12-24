مجلس أولياء الأمور بالرستاق يناقش تشكيل اللجان في اجتماعه الأول

الرستاق - طالب المقبالي

عقد مجلس أولياء الأمور بولاية الرستاق اجتماعه الأول لعام ۲۰۱۹.

وافتتح سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي، والي الرستاق رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، وشكرهم على تفاعلهم، كما قدّم شكره لأعضاء المجلس للفترة الماضية على ما قدموه من جهد وتفان طيلة فترة المجلس.

واستعراض الحبسي ورقة العمل عن لجان مجلس أولياء الأمور بالولاية ومهام عملها في ضوء القرار رقم ۲۰۱۹/۱۲۰ والمتعلق بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور، كما تم تشكيل لجان المجلس وهي: لجنة التعليم واللجنة الاجتماعية واللجنة المالية.