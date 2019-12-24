مستشفى إبراء تنظم محاضرة توعوية حول ظاهرة كسوف الشمس

إبراء - علي برياء

نظّمت مستشفى إبراء المرجعي، أمس الثلاثاء، محاضرة صحية توعوية بعنوان "كسوف الشمس وأثرة على العين".

وقال الدكتور سيف بن مبارك بن عرابه، طبيب أخصائي في جراحة العين، إنّ المحاضرة تهدف لنشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن ظاهر الكسوف ومدى تأثيرها على العين وإضرارها بالبصر وكيفية التعامل مع الظاهرة الطبيعية.

وشملت المحاضرة تعريفا لظاهرة الكسوف وكيفية حدوثها وتأثير أشعة الشمس على العين.

وتشهد سماء السلطنة في صباح يوم الخميس القادم من الشهر الجاري، ظاهرة تُعد من أبرز الظواهر الطبيعية والنادرة، لم تحدث في السلطنة منذ 1901م، وهي ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.