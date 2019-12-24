مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ينظم برنامج الطباعة السريعة

مسقط - الرؤية

يعقد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وبالتعاون مع المعهد الوطني برنامج الطباعة السريعة لعدد من أمناء السر والموظفين، وذلك في إطار مشروع التحول الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين مهارة الطباعة السريعة باللغة العربية بطريقة اللمس باستخدام الأصابع المخصصة لكل حرف على لوحة مفاتيح الحاسب الآلي دون النظر على أصابع اليد، مما ساهم في سرعة الطباعة لدى الموظفين بما لا يقل عن 30 كلمة في الدقيقة وبدقة تصل إلى 99% وذلك باستخدام برنامج متخصص في تنمية مهارات الطباعة وزيادة السرعة والدقة.

ويأتي تنفيذ البرنامج على عدة مراحل في عدد من محافظات السلطنة ليشمل موظفين من محاكم السلطنة المختلفة، دعما لعقد الجلسات إلكترونياً، مما يستدعي سرعة أمين السر في طباعة محاضر الجلسات وقرارات المحكمة.