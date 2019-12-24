القبض على منتهكي الحياة الفطرية بمحافظة ظفار وإحالتهم للتحقيق

ظفار – الرؤية

تمكن مراقبو وحدات حماية الحياة الفطرية، بوزارة البيئة والشؤون المناخية، بالتعاون مع مركز خدمات شرطة ثمريت بولاية ظفار، من القبض على 4 مواطنين لانتهاكهم الحياة الفطرية وقيامهم بالصيد غير المشروع، واستخدام مركبتهم وأسلحة لهذا الغرض.

وصادرت الوحدات، ما بحوزتهم وأحالتهم للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية بحقهم.

وأهابت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالمواطنين والمقيمين والسياح بعدم التعرض لمفردات الحياة الفطرية والحفاظ على البيئة، وأن أي انتهاك سيُعرضهم للمساءلة القانونية حيث تعتبر هذه الأفعال مخالفة لمواد المرسوم السلطاني السامي رقم (6/2003) الصادر بشأن قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المادة (15) الفقرة (ب) حيث نصت على أن كل من قام عمدا بقتل أو صيد أو تهريب أي من الحيوانات أو الطيور المبينة بالملحق رقم (1) أو أية مواد جينية منها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (5000) ريال عماني أو بإحدى العقوبتين.