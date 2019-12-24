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بلدي الظاهرة يدرس تطوير حديقة بلدة النجيد وإنارة طريق المحيول

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:05 م بتوقيت مسقط

بلدي الظاهرة يدرس تطوير حديقة بلدة النجيد وإنارة طريق المحيول

 

  عبري - ناصر العبري

 عقد المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة، اجتماعه العاشر لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عدة مواضيع مدرجة على أعماله لهذا الشهر من بينها بحث وضع المحلات التجارية القائمة على الأراضي ذات الاستعمال السكني، ومناقشة تأثر بعض الطرق والمرافق العامة والممتلكات بالأنواء المناخية الأخيرة التي شهدتها ولايات المحافظة.

ويدرس المجلس الطلبات الخدمية مثل مقترح تشجير وتطوير حديقة بلدة النجيد، وإنارة طريق المحيول، إلى جانب استعراض المواضيع الواردة في محاضر اجتماعات لجان الشؤون البلدية بولايتي ينقل وضنك.

 

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