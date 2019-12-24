"جولدن توليب نزوى" يدعم مدرسة نور الدين السالمي

نزوى - الرؤية

قدَّم فندق جولدن توليب نزوى عددا من أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" وملحقاتها إلى طلاب مدرسة نور الدين السالمي في تنوف؛ في إطار برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية للعام 2019.. ومن شأن هذه الأجهزة أن تسهم في التطوير العلمي للطلاب بالمدرسة.

وتتماشى المبادرة مع إستراتيجية فندق جولدن توليب نزوى للمساهمة في التنمية الاجتماعية بالمنطقة الداخلية، ورد الجميل إلى المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات الطلاب ومساعدتهم للاطلاع على مستجدات التكنولوجيا.

وقد سلم سنديب جيتلي المدير العام بفندق جولدن توليب نزوى، أجهزة الكمبيوتر المحمولة وملحقاتها إلى أحمد بن محمد بن ناصر التوبي مدير مدرسة نور الدين السالمي بتنوف، بحضور عدد من ممثلي الإدارة في فندق جولدن توليب ومدرسة نور الدين السالمي.

وقال جيتلي: نحرص على تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة لتقديم يد العون إلى مختلف شرائح المجتمع. ويظل فندق جولدن توليب نزوى ملتزما بدعم المجتمع، ونأمل أن تدعم هذه المبادرة الجهود التي تبذلها مدرسة نور الدين السالمي لخدمة المجتمع. ومعربا عن شكره، قال التوبي: نثمن مبادرة فندق جولدن توليب نزوى لمساهمته السخية لتحفيز الطلاب وخدمة المجتمع.