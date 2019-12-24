"محسن حيدر درويش" تزيح الستار عن "إم جي آر إكس 8" و"إم جي إتش إس"

مسقط- الرؤية

أزاحت "إم جي موتورز" الستار عن اثنين من طرازات السيارات طال انتظارهما، وهما السيارة آر إكس 8 الجديدة كلياً والسيارة إتش إس، وذلك في حفل نظمته شركة محسن حيدر درويش، المستورد الحصري لكافة سيارات إم جي في السلطنة.

ومع سيارة إم جي آر إكس 8 الجديدة ذات السبعة مقاعد، تدخل إم جي المنافسة لأوَّل مرة في فئة جديدة من السيارات. وتتمتع السيارة الجديدة بالمتانة والمساحة الرحبة مع أطول قاعدة عجلات وأوسع صف مقاعد ثالث في فئتها ما يمنحها مكانة فريدة بين المنافسين. وصنعت أم جي آر إكس 8 لتلائم الطرق الوعرة والقيادة في المدن مع شعور ركابها بالراحة التامة وتقديرهم للتقنيات الحديثة التي تحتويها. وتم تصميم السيارة إم جي إتش إس بشكل يضمن عودة مصطلح "رياضية" مرة أخرى إلى السيارة إم جي الرياضية متعددة الاستخدام. وتم تجهيز الطراز الجديد بمحرّك تيربو سعة 2.0 لتر يولّد قوة 231 حصانا ومتصلا بناقل حركة مزدوج من ست سرعات، بالإضافة إلى زر Super Sport للقيادة الرياضية الفائقة، ومقاعد رياضية خاصة بالسباقات، ومكابح باللون الأحمر ذات أداء استثنائي. ويجمع طراز HS الجديد كليّاً ما بين النمط الرياضي العريق الذي تشتهر به علامة MG والتصميم العصري التي تتميّز به مركبات فئة الـ SUVالحديثة.

وقال ديفيد عزيز الرئيس التنفيذي لشركة محسن حيدر درويش للسيارات: "يمثل تدشين السيارة آر إكس 8 الجديدة كلياً والسيارة إتش إس بداية مرحلة جديدة لسيارات إم جي في السلطنة؛ حيث إن لكلتا السيارتين شخصيتهما الفريدة كما إنهما تجسيد حي للإتقان والتميز في مجال السيارات. وأضاف "هذه الموديلات هي التي تقود عودة إم جي للسوق بقوة ليس في سلطنة عُمان ولكن في مختلف أسواق العالم ونحن باعتبارنا الوكيل الرسمي والمعتمد لهذا الاسم في سلطنة عُمان نفخر بأنَّ نقدم هاتين السيارتين كجزء من طرازات إم جي الجديدة".

وتتميز سيارة إم جي آر إكس 8 بتصميم بسيط ومميز يجعلها متفردة بين المنافسين، ففي الأمام يظهر غطاء المحرك بفتحتي تهوية وأسفله مصد باللون الفضي وشبك عريض من الكروم مع مصابيح ضباب بتقنية LED تثير الإعجاب. وتتمتع السيارة بحضور ملفت وخطوط تصميمية ناعمة مرسومة بعناية مع لمسات مثل عوادة الكروم والإضاءة الخلفية والأمامية بتقنيةLEDمع إضاءة نهارية وعجلات مقاسها 20 بوصة وفق الفئة. كما تتوفر السيارة بستة خيارات من الألوان الخارجية. وتعزز المقصورة الداخلية للسيارة سمعة الشركة في تقديم تشطيبات راقية بأسعار معقولة. ويتحقق ذلك باستخدام مواد ذات جودة عالية بما فبها الخشب الطبيعي والكروم والتطعيمات اللينة التي تمنح سيارة أم جي آر أكس 8 شعورا يضاهي السيارات الفارهة. ويمكن للعملاء الاختيار بين ثلاثة ألوان مختلفة لداخلية السيارة. كما أن أم جي قد تعاملت مع الشركة الألمانية بادر التي تعد واحدة من كبرى شركات إنتاج الجلود الفاخرة في صناعة السيارات، إضافة إلى أن الفئة الأعلى (LUX) مجهزة بمقاعد مكيفة لتضمن أعلى معايير الراحة للركاب.

وتأتي الفئتان الثانية والأولى بتجهيزات مبنية على الفئة القياسية مع شاشة معلومات مقاس 7 بوصة ونظام مساعدة النزول من المنحدرات ونظام الدفع الرباعي بتقنية العزم عند الطلب. وتأتي الفئة العليا (LUX) بأعلى معايير الراحة والاعتمادية التي تشمل مقاعد جلدية ومقاعد قابلة للضبط ومقاعد أمامية مكيفة وباب صندوق خلفي آلي. بالإضافة إلى ثمانية مكبرات صوت عالية الجودة وجهاز استشعار للمطر لأعلى فئة (LUX).

فيما يعكس طراز "إتش إس" اللغة التصميمية الأحدث لدى علامة MG؛ حيث يستمدّ تصميمه من سيارة X-Motion النموذجية الشهيرة التي كان قد تم الكشف عنها لأول مرّة في عام 2015. ويظهر في وسط الواجهة الأمامية للسيارة الشبك بتصميمه الجذّاب المستوحى من النجوم "star grill" ويضمّ شارة MG المميزة. ويكمّل تصميم الواجهة الأمامية لمسات من الكروم المستخدم بطريقة ذكيّة لتأطير الشبك، ومصابيح الضباب ومنافذ الهواء الأمامية المنخفضة، بالإضافة إلى وجود مصابيح أمامية ثنائية اللون مدمجة داخل تسعة مصابيح إل إي دي.