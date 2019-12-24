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يقدم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية

بنك مسقط يوقع اتفاقية افتتاح مركز للخدمات البنكية في "سندان الصناعية"

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:51 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يوقع اتفاقية افتتاح مركز للخدمات البنكية في "سندان الصناعية"

 

مسقط- الرؤية

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، وشركة سندان للتطوير بالتوقيع على اتفاقية افتتاح مركز للخدمات البنكية لزبائن البنك، وذلك بمدينة سندان الصناعية بمنطقة حلبان؛ حيث وقع الاتفاقية كل من سليمان بن حمد الحارثي رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط، وعلي بن حسن بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة سندان للتطوير.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك مسقط في مجال تعزيز شبكة الفروع والمراكز المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة وكجزء من الإستراتيجية التي يتبعها البنك في النمو و توسيع قاعدة الخدمات لتشمل مختلف المواقع والتجمعات الهامة في السلطنة .

وقدم سليمان بن حمد الحارثي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد ببنك مسقط الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية لشركة سندان للتطوير على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، مشيراً إلى أن مدينة سندان الصناعية تعد من أحدث المشاريع التجارية الموجودة بالمنطقة ولها مستقبل واعد. وقال: "يسعدنا في بنك مسقط التواجد في هذه المدينة لتقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية للعاملين في مدينة سندان ولكافة الزبائن من الأفراد والشركات بالمنطقة من خلال افتتاح مركز الخدمات البنكية الذي يمكن للزبائن الاستفادة منه في إنجاز العديد من المعاملات المصرفية من بينها فتح الحسابات المصرفية وتقديم القروض المختلفة والبطاقات البنكية والتسهيلات التجارية إضافة إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك والرد على الاستفسارات المختلفة، متمنين أن تساهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة من التعاون في المستقبل لتقديم أفضل الخدمات لزبائن المؤسستين".

وأوضح الحارثي أن بنك مسقط يولي اهتماماً كبيراً في تقديم تسهيلات وخدمات متميزة وبجودة عالية لزبائن البنك في كافة أنحاء السلطنة وفي كل الأوقات والعمل دائما على إيجاد وفتح قنوات تواصل متعددة بهدف تعزيز هذة العلاقة وتنميتها وتطويرها إلى آفاق جديدة من التواصل الناجح تعزيزاً لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

وأعرب علي حسن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة سندان للتطوير عن سعادته الكبيرة لحرص بنك مسقط على التواجد في المدينة الصناعية لتقديم خدماته وتسهيلاته المصرفية للقاطنين والعمال والزائرين على حد سواء. وقال إن بنك مسقط هو المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، ونفخر في سندان بهذه الخطوة التي تعكس ثقة البنك في أول مدينة صناعية متكاملة ليكون قريبًا من الزبائن والشركات التي ستعمل هنا، مقدرا النظرة الثاقبة للبنك وتطلعاته المستقبلية في ظل نمو الأعمال والاخذة في التزايد.

وتعد مدينة سندان الصناعية أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة، تتربع على مساحة 250 ألف متر مربع، وتقع في موقع حيوي في مدينة حلبان، تستقطب الزوار القادمين عبر محافظتي مسقط والباطنة بكل يسر وسهولة للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة والمرافق المتميزة، الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً نابضاً وفعّالاً . تضم مدينة سندان عالم السيارات بكافة أنشطته وعالم البناء بمختلف تخصصاته. وتضم واجهة المدينة أكبر تجمع لمعارض السيارات المستعملة في السلطنة إلى جانب الخدمات الأخرى المساندة لسوق السيارات مثل (مكاتب التأمين، مكاتب التمويل، مكاتب سند، المخازن وورش الصيانة لفحص وتصليح السيارات وكراجات سيارات الدفع الرباعي والعديد من محلات قطع غيار السيارات ومحلات بيع الإطارات والتلميع ومحلات الزينة والإكسسوارات ..إلخ).

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