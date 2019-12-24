"طيران السلام" يحلق لأول مرة في سماء بوكيت بجنوب تايلاند.. و3 رحلات أسبوعية لتلبية الطلب المتزايد

بوكيت- أحمد الجهوري

دشنت شركة طيران السلام، أمس الثلاثاء، أولى رحلاتها إلى مدينة بوكيت في جنوب مملكة تايلاند، وذلك في إطار خطة لتسيير ثلاث رحلات أسبوعية مجدولة حالياً أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وأقلعت الرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي عند الساعة الرابعة صباحا، ووصلت إلى مطار بوكيت بحلول الواحدة ظهرا، واستغرقت خمس ساعات ونصف تقريبا. ورحب الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي للشركة بالمسافرين كونه قائد هذه الرحلة الأولى، وتمنى لهم رحلة سعيدة وشكرهم على اختيارهم طيران السلام. وأكد أن الطائرة تحلق على ارتفاع حوالي 35 ألف قدم، بينما السرعة الأرضية 588 ميل في الساعة، وكانت درجة الحرارة الخارجية 35 درجة مئوية تحت الصفر، وشغلت مقاعد الرحلة حوالي 130 مقعدا من أصل 180 مقعدا، مما يؤكد الطلب على رحلات جزيرة بوكيت من قبل المسافرين؛ حيث تواجد في الرحلة عددٌ من المسافرين من دول الخليج والدول العربية والآسيوية بجانب المسافرين العمانيين.

وعند وصول الرحلة إلى مطار بوكيت الدولي، تم استقبال الطائرة بخراطيم المياه، إيذانًا باستقبال الرحلة الأولى لطيران السلام إلى بوكيت. كما تم استقبال المسافرين عبر مطار بوكيت بالهدايا والورود، كما تبادل الرئيس التنفيذي لطيران السلام، الهدايا مع مسؤولي المطار، الذين رحبوا بوصول أول رحلة لطيران السلام إلى مطار بوكيت، من جانبه عبر الكابتن محمد أحمد، عن سعادته بتدشين الرحلة رقم 27 من محطات طيران السلان الذي يشهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، مع دخول ناقلات جديدة الى الأسطول من نوع إيرباص 320 نيو.

وتعد بوكيت التايلاندية، وجهة واعدة للباحثين عن جمال الطبيعة ومتعة الرياضات البحرية، خاصة وأن تايلاند من الوجهات الأكثر تفضيلاً من قبل العُمانيين لطبيعتها الجميلة وأسعارها المناسبة وتنوع أنشطتها من رحلات برية وبحرية.

ويأتي توسع طيران السلام في خطوطه إلى مدينة بوكيت ضمن سعيه لتوفير خيارات متعددة لمسافريه، بجانب أن التوسع ضمن أولوية قصوى بالنسبة لطيران السلام. خاصة وأن السلطنة تتمتع منذ فترة طويلة بعلاقات تجارية وشعبية مع تايلاند، وتعد البلاد سوقاً مُهماً لسلطنة عُمان. وأن وجودها ضمن الوجهات الجديدة لطيران السلام سيعمل على تعزيز التبادل السياحي والتجاري بين البلدين بشكل كبير.

وبوكيت، من أجمل الجزر في تايلاند، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء الناعمة، ومياهها الزرقاء المتلألئة، وغاباتها الخضراء الفاتنة. وهي مقصد سياحي رئيسي، كما أن إجراءات السفر إليها أقل تعقيداً وأسعارها في متناول اليد. ويزورها 18 مليون مسافر سنويا و320 طائرة يوميًا تحط وتقلع عبر المطار.

يشار إلى أنَّ طيران السلام يشغل حالياً ثلاث طائرات من طراز إيرباص 320، وأربع طائرات من طراز إيرباص 320 نيو، مما يجعلها أول ناقل عماني يستخدم الطائرة ذات الممر الواحد ذي التصنيف العالي. وتُسير طيران السلام حالياً رحلات إلى وجهات محلية بما في ذلك مسقط، صلالة، وصحار ووجهات دولية أبوظبي، دبي، البحرين، الكويت، الدوحة، جدة، الرياض، الدمام، طهران، شيراز، إسطنبول، الإسكندرية، الخرطوم، ملتان، سيالكوت، كراتشي، دكا، تشاتوجرام (تشيتاجونج)، كاتماندو وكولمبو. وتتوافر قائمة من الخدمات الإضافية بأسعار مناسبة تتضمن زيادة الوزن المسموح به للأمتعة، وإمكانية اختيار المقاعد، وأفضلية الحجز.