"هواوي فري بادز" سماعة مثالية بخاصية إلغاء الضجيج

مسقط- الرؤية

طرحت شركة هواوي سماعة البلوتوث HUAWEI FreeBuds 3 بتقنية إلغاء الضجيج، وتتميز هذه السماعة بأنها مناسبة ومريحة للأذن؛ حيث لن يشعر المستخدم بثقلها حتى عند ارتدائها لفترات طويلة مما يجعل منها الخيار المثالي عند التسوق أو السفر.

ومع سماعة 3HUAWEI FreeBuds ، ما على المستخدم سوى الضغط مرتين على سماعة الأذن اليسرى والانطلاق في عالمه الخاص سواء في إجراء مكالماته الخاصة دون أي قلق من الضوضاء المحيطة. وحتى في الأماكن الأكثر ازدحاماً وضجيجاً، سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بصوت واضح ونقي بفضل تزويد هذه السماعة بمستشعر الصوت المدمج في العظم، وبقناة مايكروفون ذات تصميم إيروديناميكي يلتقط الصوت بشكل أفضل من خلال الاهتزازات العظمية لتنقية الصوت من الأصوات المحيطة والرياح ويمنح المستخدم تجربة لا تضاهى.

ولا تقتصر مزايا سمّاعات HUAWEI FreeBuds 3 على تصميمها الأنيق والعصري فحسب بل تتسع أيضاً لتشمل راحة استخدام رائعة. فبفضل تصميمها الطبيعي المفتوح المريح للأذن، يمكن للمستخدم ارتدائها لفترات طويلة أثناء التسوق أو خلال رحلات الطيران. وعلاوة على ذلك، سيستمتع المستخدم بنغمات الموسيقى المفضلة لديه على نحو غير مسبوق وذلك نظراً لأن هذه السماعات قد تم تصميمها بإتقان هندسي مبتكر بشكل يعزز من جودة الصوت وتحقق التوزان بين الأصوات عالية الطبقة، والصوت الأوسط، وصوت الجهير.

ويُعد فقدان الاتصال بسماعات الأذن من ضمن التحديات الشائعة التي يواجهها مستخدمو سماعات البلوتوث مما يؤرقهم بتوقف الموسيقى التي يستمعون إليها أو يؤدي إلى انقطاع مكالماتهم. ولكن الأمر مختلف تماماً مع سماعة HUAWEI FreeBuds 3، فقد زودتها هواوي برقاقة كيرين إيه 1(Kirin A1) التي تضمن استقرار وسلاسة الاتصال وتوفر للمستخدمين تجربة مميزة. وأصبح بإمكانهم الآن الاستمتاع بأوقاتهم خلال التسوق والاستماع إلى الموسيقى أو إجراء الاتصالات أينما كانوا ووقتما شاؤوا أو مشاهدة الأفلام خلال السفر جواً بدون أي تفاوت بين الصوت والصورة مما يمنحهم تجربة ترفيهية أفضل.