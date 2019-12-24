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وزير خارجية إيران يغرد بالعربية حول السلطنة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:55 م بتوقيت مسقط

وزير خارجية إيران يغرد بالعربية حول السلطنة

الرؤية - خاص

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن سلطنة عمان وإيران تربطهما علاقات ودية.

وقال ظریف، في تغریدة علی حسابه الرسمي في "تویتر": "قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية".

​وجاء في التغریدة التي نشرها ظريف باللغة العربیة: "وکما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية،  كانت ولاتزال ايران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات حميمة جدا، سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان".

وأنهى ظريف التغريدة بهاشتاج عن السلطنة ( #دولة_راسخة_شعب_قوي)

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