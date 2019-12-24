الثلاثاء, 24 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السيد فهد يتستقبل وزير الخارجية الإيراني

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 04:33 م بتوقيت مسقط

السيد فهد يتستقبل وزير الخارجية الإيراني

 

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، حيث نقل معاليه تحيات القيادة في إيران لمقام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /أبقاه الله/ والتمنيات الطيبة لجلالته.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في العديد من المجالات وتناول الأمور ذات الاهتمام المشترك إضافة الى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول لما فيه مصلحة شعوبها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أغسطس 2019

دعوة وزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن

المزيد

24 أكتوبر 2019

بن علوي يستعرض التعاون مع وزير الخارجية الإيراني

المزيد

26 فبراير 2019

أول تعليق إسرائيلي على استقالة وزير الخارجية الإيراني

المزيد

31 يوليو 2019

وزير الخارجية الإيراني: الإمارات دولة جارة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض ملموس في درجات الحرارة بطقس السلطنة .. وأدنى درجة صفر

المحليات - أخبار

حاتم الطائي: "الرؤية" حلم تحقق بالصبر والكفاح.. وسنواصل التحليق في فضاء الإعلام

قضايا محلية - حوارات

جمعية الصحفيين تكرم 110 أعضاء بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها

المحليات - أخبار

المرهون يرعى افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجا"

الاقتصاد - محلي

لينج بينج: عمان والصين.. شراكة إستراتيجية تاريخية

الاقتصاد - محلي

"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة