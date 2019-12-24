السيد فهد يتستقبل وزير الخارجية الإيراني

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، حيث نقل معاليه تحيات القيادة في إيران لمقام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /أبقاه الله/ والتمنيات الطيبة لجلالته.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في العديد من المجالات وتناول الأمور ذات الاهتمام المشترك إضافة الى تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدول لما فيه مصلحة شعوبها.