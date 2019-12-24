ارتفاع في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 66.42 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 66.29 دولار أمريكي.
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:59 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الثلاثاء 66.42 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 13 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 66.29 دولار أمريكي.
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