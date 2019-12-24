الثلاثاء, 24 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

العصاة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:14 ص بتوقيت مسقط

العصاة

 

فايز صادق| مصر

 

أرصد همومك يا وطن

واحصي رِبَا الشهقات والآهات

كمَّ العنفوان الغض

في جذع الجبال

مقدار ما يلهو حصان الشعر

بالبسطاء والنَّوَّار في مدن الخيال

قدر ارتفاع النبض

مختزلاً مسار الضوء

بين غوايةٍ ونكايةٍ وفراشةٍ

تصبو إلى وهمٍ محال

والفأس لا تأتي بما تقتات

حوصلة الصغار

وما يفيض لتنتعش

والسيسبان بطاقة الفقر الوديع

والتينة الحمقاء مرسى الأشقياء

فلتقتطع جزءاً من السكنات

والحركات قرباناً

لمصاصي الدماء

عرضوا متاعك  في المزاد

بلا حياء

والبنت راحت دون أن تتناول الافطار

أو تحسو الدواء

والماء لاينساب من

جوف النواعير اللئام

فيرتفع عطس الحقول

إلى الهواء

سطرٌ من التنهيد

قَمْعُ الكبرياء

والحزن ناىٌ أو جرس

هو ما تبقى من بهاء

طفولةٍ خجلى

على باب الحرس

وهو التمادي في الخرس

كتهتكٍ في جرح جرحٍ

يوم داسته الفرس

قل كم خطونا للوراء

أو كيف يعنينا التقدم

حين يتبعه انحناء

والغاصبون تمددوا برحالهم

والصبح عاقبه المساء

والصيف خاصمه الشتاء

والسارقون العمر

لا يلقون بالاً للصغار

إذا بنوا حلما على

متن الجروف المائلة

والطقس مال إلى الضغينة والعناد

فأوجعونا أسئلة

صفصافةٌ سقطت بأعشاش

الأماني كلها وتبعثرت

لتغوص في الدمع

الهتون القابلة

وتحنُّ للموت الخلوق

قصيدةٌ وبحيرةٌ

وهوية متعطلة

صدئت على شرفاتها

أوجاعنا وثيابنا

ولحومنا المتحللة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

24 مارس 2019

العصاة

المزيد

05 ديسمبر 2018

العصاة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جمعية الصحفيين تكرم 110 أعضاء بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها

المحليات - أخبار

المرهون يرعى افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجا"

الاقتصاد - محلي

لينج بينج: عمان والصين.. شراكة إستراتيجية تاريخية

الاقتصاد - محلي

"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الاقتصاد - محلي

السلطنة تناقش تحديات الأمن السياحي في اجتماع المجلس العربي للسياحة بالأحساء

الاقتصاد - محلي

مثقفون وشعراء: "الرؤية" تغلبت على التحديات واستحقت مكانتها في الصدارة

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة