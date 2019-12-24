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10 سنوات من الإعلام المؤثر

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

10 سنوات من الإعلام المؤثر

 

تحل غدًا الذكرى العاشرة لصدور العدد الأول من جريدة الرؤية، والذي خرج إلى النور في الخامس والعشرين من ديسمبر 2009، وبهذه المناسبة تصدر "الرؤية" اليوم في عدد تذكاري خاص، احتفاءً بهذه المناسبة وتأكيدا على مواصلة دورها الإعلامي والتنويري بالمجتمع.

وإننا إذ نستذكر هذه المناسبة، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الداعم الأول لمسيرة الإعلام الوطني.

كما نؤكّد للقارئ العزيز أننا سنواصل السير على درب المصداقية والاحترافية، واضعين نصب أعيننا حق القارئ في المعرفة، وأن يكون مطلعًا كل صباح على أبرز الأخبار والتقارير والمقالات.

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