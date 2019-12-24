وزيرة التعليم ترعى حفل افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي

مسقط - الرؤية

رَعَت مَعَالي الدُّكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، صباح أمس، افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي، والذي نظَّمته المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، ويستمر لمدة يومين بفندق فريزر سويتس مسقط.

حضر افتتاح الملتقى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمستشارين، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة والمديرات التعليمية بالمحافظات ونائبيهم، وعدد من مديري دوائر ديوان عام الوزارة، وعدد من المشرفين التربويين بالمديريات التعليمية بالمحافظات.

بدأ الملتقى بافتتاح معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، المعرض الذي تضمن 11 مباردة إشرافية، منها 3 من إعداد المديرية العامة لتمية الموارد البشرية بالوزارة، و6 مبادرات من إعداد وتنفيذ المشرفين بالمديريات العامة للتربية والتعليم في مختلف المواد التعليمية لتطوير وتجويد العملية التعليمية.

بعدها، ألقى الدكتور بدر بن حمود الخروصي المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، كلمة الوزارة في افتتاح الملتقى؛ قال فيها: إنه لشرفٌ كبير أن نرحب بكم جميعًا في افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي والذي يأتي تنظيمه بتوجيه كريم من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم. وأضاف الخروصي: يصل عدد المشاركين في الملتقى إلى أكثر من 300 مشارك ومشاركة يأتون مختلف تخصصات الإشراف التربوي، كما أنه أول ملتقى يخصص في برنامجه احتفاءً خاصًا لتكريم المبادرات الإشرافية المجيدة وهو الملتقى الذي سيكون حاضرًا مستمرًا خلال المرحلة المقبلة في أجندة الفعاليات التربوية التي تنظمها الوزارة وفق هويةٍ محددةٍ أسوةً بملتقى إدارات المدارس.

وتابع الخروصي: يأتي هذا الملتقى منسجمًا مع الجهود المتواصلة التي تبذل لتطوير منظومة التعليم، كما يأتي انطلاقًا من سياسة ورؤيةٍ راسخة تؤمن بأن الإشراف التربوي كان وسيبقى ركيزةً ومحورًا أساسيًّا في تطوير العمل التربوي بالسلطنة. وأكمل: اختار هذا الملتقى في نسخته الأولى التركيز على ثلاثة محاورٍ رئيسية؛ شملت: استقراء مسيرة الإشراف التربوي في السلطنة والتمعن في الاتجاهات الحديثة في علم الإشراف التربوي، وصولًا إلى معرفة الدور المتعاظم الذي أصبحت التقانة تقدمه لتيسير خدمة الإشراف التربوي، وهي محاور سوف تثري بمشاركة علمية واسعة ومعمقة على مدار يومين متتالين من خلال أوراق عمل وحلقات نقاشية.