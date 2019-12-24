الثلاثاء, 24 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

وزيرة التعليم ترعى حفل افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

وزيرة التعليم ترعى حفل افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي

 

مسقط - الرؤية

رَعَت مَعَالي الدُّكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، صباح أمس، افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي، والذي نظَّمته المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، ويستمر لمدة يومين بفندق فريزر سويتس مسقط.

حضر افتتاح الملتقى عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والمستشارين، وعدد من مديري عموم مديريات ديوان عام الوزارة والمديرات التعليمية بالمحافظات ونائبيهم، وعدد من مديري دوائر ديوان عام الوزارة، وعدد من المشرفين التربويين بالمديريات التعليمية بالمحافظات.

بدأ الملتقى بافتتاح معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، المعرض الذي تضمن 11 مباردة إشرافية، منها 3 من إعداد المديرية العامة لتمية الموارد البشرية بالوزارة، و6 مبادرات من إعداد وتنفيذ المشرفين بالمديريات العامة للتربية والتعليم في مختلف المواد التعليمية لتطوير وتجويد العملية التعليمية.

بعدها، ألقى الدكتور بدر بن حمود الخروصي المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، كلمة الوزارة في افتتاح الملتقى؛ قال فيها: إنه لشرفٌ كبير أن نرحب بكم جميعًا في افتتاح الملتقى الأول للإشراف التربوي والذي يأتي تنظيمه بتوجيه كريم من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم. وأضاف الخروصي: يصل عدد المشاركين في الملتقى إلى أكثر من 300 مشارك ومشاركة يأتون مختلف تخصصات الإشراف التربوي، كما أنه أول ملتقى يخصص في برنامجه احتفاءً خاصًا لتكريم المبادرات الإشرافية المجيدة وهو الملتقى الذي سيكون حاضرًا مستمرًا خلال المرحلة المقبلة في أجندة الفعاليات التربوية التي تنظمها الوزارة وفق هويةٍ محددةٍ أسوةً بملتقى إدارات المدارس.

وتابع الخروصي: يأتي هذا الملتقى منسجمًا مع الجهود المتواصلة التي تبذل لتطوير منظومة التعليم، كما يأتي انطلاقًا من سياسة ورؤيةٍ راسخة تؤمن بأن الإشراف التربوي كان وسيبقى ركيزةً ومحورًا أساسيًّا في تطوير العمل التربوي بالسلطنة. وأكمل: اختار هذا الملتقى في نسخته الأولى التركيز على ثلاثة محاورٍ رئيسية؛ شملت: استقراء مسيرة الإشراف التربوي في السلطنة والتمعن في الاتجاهات الحديثة في علم الإشراف التربوي، وصولًا إلى معرفة الدور المتعاظم الذي أصبحت التقانة تقدمه لتيسير خدمة الإشراف التربوي، وهي محاور سوف تثري بمشاركة علمية واسعة ومعمقة على مدار يومين متتالين من خلال أوراق عمل وحلقات نقاشية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 ديسمبر 2019

غدًا.. التربية والتعليم تنظم الملتقى الأول للإشراف التربوي

المزيد

25 أكتوبر 2015

افتتاح مكتبين للإشراف التربوي بشناص ودبا

المزيد

30 يوليو 2015

افتتاح الملتقى التربوي السادس للهيئة التدريبية والوظائف المرتبطة.. 18 المقبل

المزيد

26 أبريل 2016

وزيرة التعليم العالي تفتتح ملتقى الخريجين الأول لكليات العلوم التطبيقية بمشاركة 600 خريج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جمعية الصحفيين تكرم 110 أعضاء بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها

المحليات - أخبار

المرهون يرعى افتتاح المؤتمر الدولي "تاريخ العلاقات بين العالم الإسلامي والصين.. عمان نموذجا"

الاقتصاد - محلي

لينج بينج: عمان والصين.. شراكة إستراتيجية تاريخية

الاقتصاد - محلي

"التنمية الزراعية والسمكية" يوافق على تمويل 5 مشاريع لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

الاقتصاد - محلي

السلطنة تناقش تحديات الأمن السياحي في اجتماع المجلس العربي للسياحة بالأحساء

الاقتصاد - محلي

مثقفون وشعراء: "الرؤية" تغلبت على التحديات واستحقت مكانتها في الصدارة

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الإمارات تعلق على ترند "قاطعوا المنتجات الإماراتية"

منوعات - من هنا وهناك

تقرير من "الأرصاد" حول المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

كما نشرت "الرؤية" .. أخدود من منخفض جوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

بدء تأثيرت المنخفض الجوي بأجواء السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة