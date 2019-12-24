"قانونية الدولة" تناقش القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة

مسقط - الرؤية

ناقشتْ اللجنة القانونية بمجلس الدولة، أمس الإثنين، الإطار العام لاستكمال دراسة، ومراجعة القوانين الخاصة بالأراضي في السلطنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مقترحات ومذكرات بشأن دراسة ومراجعة بعض القوانين والتشريعات.

واطَّلعت اللجنة -خلال الاجتماع- على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، علاوة على التصديق على محضر الاجتماع ذاته.